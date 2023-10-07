Мактоминай – о своём дубле: «Я лучше кого-либо другого знаю, что значит не сдаваться»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай поделился впечатлениями после невероятной концовки матча против «Брентфорда» (2:1).

Шотландский футболист вышел на замену на 87-й минуте при счёте 0:1 в пользу гостей, а на 93-й и 97-й минутах нанёс точные удары, принесшие «красным дьяволам» победу.

«Я воспитывался в «Манчестер Юнайтед» с пятилетнего возраста. В этом футбольном клубе ты знаешь, что сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах, и я понимаю это лучше, чем кто-либо другой», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо 26-летнего хавбека.

В активе команды Эрика тен Хага 12 набранных очков после восьми туров Премьер-лиги. 21 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Шеффилд Юнайтед».