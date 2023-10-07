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Бекхэм оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

07 Октября 2023 • 21:14 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:1
Брентфорд

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что думает о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Красные дьяволы» неудачно начали сезон, в связи с чем нидерландский наставник оказался под серьёзным давлением. Сегодняшняя победа над «Брентфордом» (2:1), вырванная на последних минутах благодаря дублю Скотта Мактоминая, стала для команды лишь четвёртой в восьми матчах Премьер-лиги.

«Думаю, тен Хаг – хороший тренер. Ему может быть нелегко, поскольку сейчас трудные времена, вокруг клуба слишком много шума. Все мы хотим, чтобы этот шум наконец-то прекратился», – заявил в интервью Sky Sports экс-игрок «Юнайтед» и нынешний владелец американского «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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snk6565
07 Октября 2023 в 21:46
Прекратится он в ближайшем будущем может только одним способом...пинком под зад лысому шарлатану
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