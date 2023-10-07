Бекхэм оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что думает о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Красные дьяволы» неудачно начали сезон, в связи с чем нидерландский наставник оказался под серьёзным давлением. Сегодняшняя победа над «Брентфордом» (2:1), вырванная на последних минутах благодаря дублю Скотта Мактоминая, стала для команды лишь четвёртой в восьми матчах Премьер-лиги.

«Думаю, тен Хаг – хороший тренер. Ему может быть нелегко, поскольку сейчас трудные времена, вокруг клуба слишком много шума. Все мы хотим, чтобы этот шум наконец-то прекратился», – заявил в интервью Sky Sports экс-игрок «Юнайтед» и нынешний владелец американского «Интер Майами».