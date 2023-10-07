Почеттино: «Рад, что «Челси» наконец-то получил то, что заслужил»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Бёрнли» (4:1).

Команда Венсана Компани открыла счёт в матче на 15-й минуте, однако «синим» удалось перевернуть ход игры и добыть три очка.

«Я считаю, что сегодня мы полностью заслужили победу, и я рад, что мы наконец-то получили то, что заслуживали – нам не хватало этого по ходу сезона. Было трудно сломить структуру «Бёрнли», но во втором тайме «Челси» полностью доминировал и добился своего.

У нас молодая команда, в составе много новичков, поэтому может сказываться нехватка уверенности. Иногда, играя хорошо, мы страдаем от нехватки хладнокровия у чужих ворот. Нужно совершенствоваться в этом аспекте», – приводит BBC слова Почеттино.