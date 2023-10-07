Тен Хаг – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, это поворотный момент»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал волевую победу своей команды над «Брентфордом» (2:1).

«Красные дьяволы» уступали в счёте вплоть до компенсированного времени, после чего дублем отметился Скотт Мактоминай, забивший на 93-й и 97-й минутах.

«Облегчение. В этом весь наш сезон: мы хорош начинаем игру, но затем пропускаем гол в результате ошибки, которой не должно было быть. Мы продолжали верить в себя и сражаться, за что были вознаграждены.

Наше положение по-прежнему оставляет желать лучшего. Нельзя постоянно пропускать голы, когда доминируешь. Надеюсь, сегодня настал поворотный момент, который позволит команде перезагрузиться», – цитирует BBC тен Хага.