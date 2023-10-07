Тен Хаг высказался о дубле Мактоминая

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике «красных дьяволов» Скотте Мактоминае после победы над «Брентфордом» (2:1) в матче восьмого тура Английской премьер-лиги, в котором шотландец смог отметиться дублем в компенсированное время.

«Мактоминей был великолепен. Он был вознаграждён за то, что, выйдя на поле в конце матча, привнёс такой настрой, такую энергию и уверенность, он бился за каждый метр и мяч», - приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе поднялся на десятое место в турнирной таблице.