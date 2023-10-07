​«Линфилд» обыграл «Гленторан» в дерби Белфаста - Шилдз забил два мяча

В Белфасте прошел первый в нынешнем сезоне матч между двумя главными клубами североирландской столицы - «Линфилдом» и «Глентораном». Уже в первом тайме полузащитник хозяев поля Крис Шилдз забил два быстрых мяча и обеспечил своей команде комфортное преимущество.

Если после первого пропущенного мяча «Гленсы» под руководством Уоррена Фини еще огрызались, то после второго пропущенного окончательно смирились с поражением, которое стало третьим подряд для них в дерби Белфаста.

«Линфилд» укрепил свое лидерство в турнирной таблице североирландского чемпионата.