​«Челси» забил 4 гола в матче АПЛ впервые за полтора года

В субботу «Челси» порадовал армию своих болельщиков. Команда Маурисио Почеттино обыграла на выезде «Бёрнли» со счётом 4:1 в матче восьмого тура чемпионата Англии.

Стоит сказать, что так много голов в матче Премьер-лиги «Челси» не забивал полтора года – с 9 апреля 2022 года. В тот день лондонская команда на выезде разгромила «Саутгемптон» с результатом 6:0.

Следующий матч «Челси» проведёт в субботу, 21 октября. Команда Маурисио Почеттино будет играть против «Арсенала» в лондонском дерби.

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.