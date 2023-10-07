«Фулхэм» всё же обыграл «Шеффилд Юнайтед»

В восьмом туре Премьер-лиги «Фулхэм» пытался дожать аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед». В дебюте Виллиан в отличной позиции не смог обыграть голкипера. Травма игрока гостей, открытый перелом ноги Криса Башама, надолго остановила игру в первом тайме. А первый гол был уже после перерыва, Бобби Рид зарядил в цель на 53-й минуте. Довольно быстро автогол Энтони Робинсона уравнял шансы команд. И все же Том Кэрни выстрелом из-за штрафной вырвал победу для лондонцев - 2:1. На 90-й минуте Виллиан поставил точку, забив третий мяч.
«Фулхэм» с 11 очками делит девятое место, противник с одним баллом на дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Рид Бобби53'
|68'Робинсон Энтони (1:1)
|(2:1) Фодеринхэм Уэсли76'
|(3:1) Виллиан Боргес90'
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Диоп Исса71' (Кэрни Том (71') •Рим Тим•Робинсон Энтони•Айуоби Алекс79' (Рид Харрисон (79') •Пальинья Жоау• 50'Перейра Андреас71' (Угелумба Кэлвин (71') •Рид Бобби78' (Уилсон Гарри (78') •Винисиус Карлос78' (Родриго Мунис (78') •Виллиан Боргес
Запасные: Родак Марек•Хименес Рауль•Балло-Туре Фоде•Лукич Саша
Фодеринхэм Уэсли•Башам Крис35' (Робинсон Джек (35') •Трасти Остон•Ахмедходжич Анел•Богл Джейден•Хамер Густаво66' (Макати Джон (66') •Винисиус Соуза•Норвуд Оливер• 90'Томас Люк66' (Ларуси Яссер (66') •Макбарни Оливер• 73'Арчер Камерон79' (Брюстер Риан (79')
Запасные: Флек Джон•Слимане Анис•Траоре Бени•Серики Феми•Дэвис Адам
07 октября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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