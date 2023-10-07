«Фулхэм» всё же обыграл «Шеффилд Юнайтед»

В восьмом туре Премьер-лиги «Фулхэм» пытался дожать аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед». В дебюте Виллиан в отличной позиции не смог обыграть голкипера. Травма игрока гостей, открытый перелом ноги Криса Башама, надолго остановила игру в первом тайме. А первый гол был уже после перерыва, Бобби Рид зарядил в цель на 53-й минуте. Довольно быстро автогол Энтони Робинсона уравнял шансы команд. И все же Том Кэрни выстрелом из-за штрафной вырвал победу для лондонцев - 2:1. На 90-й минуте Виллиан поставил точку, забив третий мяч.

«Фулхэм» с 11 очками делит девятое место, противник с одним баллом на дне таблицы.