«Челси» впервые за семь месяцев выиграл три матча подряд

Лондонский «Челси» разгромил «Бёрнли» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги со счётом 4:1.

Эта победа стала для «синих» третьей подряд с учетом всех турниров. Ранее подопечные Маурисио Почеттино одолели в АПЛ «Фулхэм» (2:0) и оказались сильнее «Брайтона» (1:0) в игре Кубка английской лиги.

Стоит сказать, что последний раз такая успешная серия была у «Челси» в марте этого года. Тогда в АПЛ были повержены «Лестер» (3:1) и «Лидс» (1:0), а в рамках Лиги чемпионов была обыграна дортмундская «Боруссия» (2:0).

Следующий матч «Челси» проведет 21 октября, соперником станет «Арсенал».