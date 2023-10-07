Фантастический дубль Мактоминая: «Манчестер Юнайтед» урвал сумасшедшую победу 2:1 над «Брентфордом» с 0:1 в компенсированное время

В восьмом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играл на «Олд Траффорд» с «Брентфордом».

Это был четвёртый подряд домашний матч «красных дьяволов» во всех турнирах. На прошлой неделе манкунианцы дважды встречались с Кристал Пэлас», который разгромили в Кубке лиги, но которому проиграли в чемпионате. А потом «Ман Юнайтед» отрицательно порадовал своих болельщиков поражением в Лиге чемпионов от «Галатасарая». Над Эриком тен Хагом начались сгущаться тучи возможной отставки. Третье подряд домашнее поражение для команды масштаба «МЮ» (потенциально от «Брентфорда») – это было бы совсем уж слишком.

«Манчестер Юнайтед» располагался в таблице на десятом месте, а «Брентфорд» находился на пятнадцатом. Разделяли эти команды два очка. То есть в случае победы «пчёлы» облетали бы «красных дьяволов» в турнирной таблице. В предыдущем туре АПЛ «Брентфорд» сыграл в гостях вничью с «Ноттингем Форест», а всего безвыигрышная серия этой команды во всех турнирах составляла пять матчей.

Хозяева начали с позиционных атак и не могли придумать в них ничего любопытного. А на 26-й минуте «Ман Юнайтед» оказался в качестве догоняющей команды, что навеяло вполне чёткую аналогию с матчем недельной давности против «Кристал Пэлас». Каземиро допустил потерю на своей половине поля, что привело к результативной атаке гостей. Линделоф сделал неудачную попытку выноса из штрафной площади, мяч отскочил от Висса к Йенсену, и тот отправил снаряд в сетку под рукой ошибившегося Онаны (0:1).

Ближе к концу первого тайма Рэшфорд с левой стороны вошёл в штрафную соперника и пробил в ближний угол, где удачно сработал Стракоша. Потом Мбеумо с дальней дистанции ударил рядом с левой штангой. Первый тайм так и закончился с минимальным счётом в пользу команды Томаса Франка. От «красных дьяволов» требовалось внимательно выслушать Эрика тен Хага в перерыве и хладнокровно перевернуть ход событий на поле во втором тайме.

Но не всё пошло по сценарию манкунианцев после антракта на «Театре мечты». По плану хозяев было то, что они создавали моменты, а не по плану – то, что они долго их не реализовывали. Дальний удар Эриксена Стракоша отразил перед собой, и своего вратаря подстраховали защитники гостей. Рэшфорд с левого фланга отправил мяч мимо дальнего угла. Далот пробил выше створа после скидки Маунта. Хёйлунн слева попал в сетку с внешней стороны, Гарначо и Фернандеш тоже промахнулись мимо створа.

Когда счётчик времени перевалил уже за отметку в 80 минут, два прекрасных сэйва Онаны спасли хозяев от второго мяча в их ворота. Голкипер «МЮ» парировал дальнюю попытку Мопе и удар головой Норгора после углового. «Ман Юнайтед» не переставал предпринимать попытки отыграться. Удар Фернандеша со штрафного в левый угол отбил Стракоша, а первый гол Мактоминая был справедливо отменён из-за офсайда сыгравшего пяткой Марсьяля. Почему «первый гол Мактоминая»? Потому что был ещё второй – засчитанный. В добавленное время Скотт подобрал мяч в чужой штрафной в хаотичной ситуации и упаковал его в левый угол (1:1). И был ещё третий гол Мактоминая – также засчитанный. Скотт отправил мяч в сетку после подачи Фернандеша и скидки от Магуайра (2:1).

Вот это да! «Манчестер Юнайтед» находился на грани третьего подряд домашнего поражения, однако проявил поистине дьявольский в хорошем смысле слова характер и перевернул игру в добавленное время. Кроме того, показателен тот факт, что тен Хаг выпустил Мактоминая на замену на 87-й минуте. Тренерское чутьё нидерландского специалиста сработало на ура. Теперь после перерыва на матчи сборных посмотрим, станет ли эта эпическая победа отправной точкой теперь уже к победной серии «Ман Юнайтед».

Кирилл Иванцов