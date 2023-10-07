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Фантастический дубль Мактоминая: «Манчестер Юнайтед» урвал сумасшедшую победу 2:1 над «Брентфордом» с 0:1 в компенсированное время

07 Октября 2023 • 18:59 Комментировать (7)
Манчестер Юнайтед
2:1
Брентфорд

В восьмом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играл на «Олд Траффорд» с «Брентфордом».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:1Брентфорд
  26'Йенсен Матиас (0:1)
(1:1) Мактоминай Скотт90'  
(2:1) Мактоминай Скотт90'  
Онана АндреДалот ДиогуМагуайр ГарриЭванс ДжонниЛинделоф Виктор 71' (Марсьяль Антони ( 71') Каземиро Карлос 46' (Эриксен Кристиан ( 46') Амрабат Софьян 87' (Мактоминай Скотт ( 87') Фернандеш БрунуМаунт Мэйсон 63' (Гарначо Алехандро ( 63') Рэшфорд Маркус 63' (Антони ( 63') Хёйлунн Расмус
Запасные: Межбри ХаннибалВан де Бек ДонниПельистри ФакундоБайиндыр Алтай
Стракоша ТомасАйер КристофферПиннок ИтанКоллинз Натан  65'Расмуссен МадсЙенсен Матиас 84' (Годдос Саман ( 84') Норгор Кристиан  48'Янельт Витали  67' 70' (Мопе Нил ( 70'  79') Хикки Аарон  10'Мбеумо БрайанВисса Йоан 70' (Ониика Фрэнк ( 70')
Запасные: Ким Джи СуЙоргенсен Матиас ЗанкаОлакигбе МайклБрирли ИтанЯрмолюк ЕгорБалкомб Эллери
07 октября. Стадион "Олд Траффорд".

Это был четвёртый подряд домашний матч «красных дьяволов» во всех турнирах. На прошлой неделе манкунианцы дважды встречались с Кристал Пэлас», который разгромили в Кубке лиги, но которому проиграли в чемпионате. А потом «Ман Юнайтед» отрицательно порадовал своих болельщиков поражением в Лиге чемпионов от «Галатасарая». Над Эриком тен Хагом начались сгущаться тучи возможной отставки. Третье подряд домашнее поражение для команды масштаба «МЮ» (потенциально от «Брентфорда») – это было бы совсем уж слишком.

«Манчестер Юнайтед» располагался в таблице на десятом месте, а «Брентфорд» находился на пятнадцатом. Разделяли эти команды два очка. То есть в случае победы «пчёлы» облетали бы «красных дьяволов» в турнирной таблице. В предыдущем туре АПЛ «Брентфорд» сыграл в гостях вничью с «Ноттингем Форест», а всего безвыигрышная серия этой команды во всех турнирах составляла пять матчей.

Хозяева начали с позиционных атак и не могли придумать в них ничего любопытного. А на 26-й минуте «Ман Юнайтед» оказался в качестве догоняющей команды, что навеяло вполне чёткую аналогию с матчем недельной давности против «Кристал Пэлас». Каземиро допустил потерю на своей половине поля, что привело к результативной атаке гостей. Линделоф сделал неудачную попытку выноса из штрафной площади, мяч отскочил от Висса к Йенсену, и тот отправил снаряд в сетку под рукой ошибившегося Онаны (0:1).

Ближе к концу первого тайма Рэшфорд с левой стороны вошёл в штрафную соперника и пробил в ближний угол, где удачно сработал Стракоша. Потом Мбеумо с дальней дистанции ударил рядом с левой штангой. Первый тайм так и закончился с минимальным счётом в пользу команды Томаса Франка. От «красных дьяволов» требовалось внимательно выслушать Эрика тен Хага в перерыве и хладнокровно перевернуть ход событий на поле во втором тайме.

Но не всё пошло по сценарию манкунианцев после антракта на «Театре мечты». По плану хозяев было то, что они создавали моменты, а не по плану – то, что они долго их не реализовывали. Дальний удар Эриксена Стракоша отразил перед собой, и своего вратаря подстраховали защитники гостей. Рэшфорд с левого фланга отправил мяч мимо дальнего угла. Далот пробил выше створа после скидки Маунта. Хёйлунн слева попал в сетку с внешней стороны, Гарначо и Фернандеш тоже промахнулись мимо створа.

Когда счётчик времени перевалил уже за отметку в 80 минут, два прекрасных сэйва Онаны спасли хозяев от второго мяча в их ворота. Голкипер «МЮ» парировал дальнюю попытку Мопе и удар головой Норгора после углового. «Ман Юнайтед» не переставал предпринимать попытки отыграться. Удар Фернандеша со штрафного в левый угол отбил Стракоша, а первый гол Мактоминая был справедливо отменён из-за офсайда сыгравшего пяткой Марсьяля. Почему «первый гол Мактоминая»? Потому что был ещё второй – засчитанный. В добавленное время Скотт подобрал мяч в чужой штрафной в хаотичной ситуации и упаковал его в левый угол (1:1). И был ещё третий гол Мактоминая – также засчитанный. Скотт отправил мяч в сетку после подачи Фернандеша и скидки от Магуайра (2:1).

Вот это да! «Манчестер Юнайтед» находился на грани третьего подряд домашнего поражения, однако проявил поистине дьявольский в хорошем смысле слова характер и перевернул игру в добавленное время. Кроме того, показателен тот факт, что тен Хаг выпустил Мактоминая на замену на 87-й минуте. Тренерское чутьё нидерландского специалиста сработало на ура. Теперь после перерыва на матчи сборных посмотрим, станет ли эта эпическая победа отправной точкой теперь уже к победной серии «Ман Юнайтед».

Кирилл Иванцов

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Манчестер Юнайтед Апл Чемпионат Англии Брентфорд
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
07 Октября 2023 в 22:27
Повезло Шалтаю.. Какое уж там тренерское чутье. Замена аж на 87-й минуте - это шаг отчаяния, типа свистать всех наверх. Хорошо, что загнобленный в угоду его ставленникам Болтаем Мак спас команду. Смотрим дальше, но объективных предпосылок для изменения ситуации к лучшему пока особо не видно.
CorwinSky
07 Октября 2023 в 21:21
С точки зрения нейтрального диванщика, первая победа МЮ в этом сезоне благодаря заменам лысого физрука
Bathet30
07 Октября 2023 в 20:44
Опять полузащитники надрываются у нас, а нападение молчит когда надо вытаскивать матч. Уже этот Тен Хаг замучил.
snk6565
07 Октября 2023 в 19:25
Видимо, что то подобное было необходимо в столь скорбные дни для великого САФа...да, Брентфорд не Бавария...да, играли из рук вон...но посмотрите, кто это сделал...Мага, который бросил все и пошел в чужую штрафную, Скотти, которого усадили на лавку, ради "неприкасаемых"...безмозглого Маунта, унылого французишки, колченогого Рэша...только не приплетайте сюда убогого типа, у которого остатки ума вылезли вместе с волосами...это не его победа...
Это не пост радости...это пост отчаяния, от вида того, куда катится клуб под "мудрым" руководством...
GGMU!!!
Ceroki
07 Октября 2023 в 19:18
Мактоминея видимо не посвятили что сливают тен Хага
Bartimeus
07 Октября 2023 в 19:09
Отскок или фергитайм?
SpsGod
07 Октября 2023 в 19:11
Хочется верить, что последнее, но выглядело как отскок.
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