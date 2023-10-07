Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оживающий «Челси» устроил разгром «Бёрнли», хотя и пропустил первым

07 Октября 2023 • 18:58 Комментировать
Бёрнли
1:4
Челси

В субботу «Челси» гостил у «Бёрнли». Игра получилась малособытийной, но почти всё, что летело в створ, приводило к голам. На 15-й минуте Лайл Фостер по центру проник к штрафной и откатил под удар Уилсону Одоберту - 1:0. Казалось, что «синим» снова придется привыкать к неудачным результатам. С их стороны в первом тайме было два удара от Рахима Стерлинга. Его активность помогла сравнять счет - прострел, и мяч от бедра Амина аль-Дахиля влетел под перекладину - 1:1. После перерыва Стерлинг заработал пенальти, а Коул Палмер его реализовал. Вскоре и сам Рахим забил с передачи на ход от Конора Галлахера. Вскоре Николас Джексон технично сыграл в штрафной и завершил комбинацию четвертым голевым ударом - 1:4.

«Челси» становится девятым с 11 очками.

Протокол игры  
Бёрнли1:4Челси
(1:0) Одоберт Уилсон15'  
  42'Аль-Дахиль Амин (1:1)
  50'Палмер Коул (1:2)
  65'Стерлинг Рахим (1:3)
  74'Джексон Николас (1:4)
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор II 61' (Ремзи Аарон ( 61') Аль-Дахиль Амин 46' (О'Ши Дара ( 46') Делькруа ХаннесТэйлор ЧарлиБерге СандерКаллен Джош  30' 61' (Робертс Коннор II ( 61') Браунхилл ДжошНдайишимий Майк 61' (Колеошо Лука ( 61') Фостер ЛайлОдоберт Уилсон  38' 79' (Ларсен Якоб-Бруун ( 79')
Запасные: Корк ДжекМурич АриянетРодригес ДжейАмдуни Зеки
Санчес РобертКукурелья Марк  26'Дисаси АксельСилва Тьяго  45'Колвилл ЛевиГаллахер КонорКайседо Мойсес  74'Фернандес Энцо  27'Палмер Коул 86' (Матсен Ян ( 86') Броя Армандо 46' (Джексон Николас ( 46') Стерлинг Рахим 83' (Мудрик Михаил ( 83')
Запасные: Мадуэке НониМатос АлексЧуквуэмека КарниУгочукву ЛеслиГилкрист АлфиПетрович Джордже
07 октября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бёрнли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
1
6.40 4.50 1.54
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Челси Челси
1
4
4.30 3.95 1.83
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
3
1
1.83 3.80 4.60
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Борнмут Борнмут
3
0
1.98 3.70 3.90
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
2
1
1.80 4.00 4.40
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
0
1.83 3.80 4.60
Видео
08.10.23 в 16:00
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
2.60 3.95 2.60
Видео
08.10.23 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Астон Вилла Астон Вилла
3.10 3.40 2.41
Видео
08.10.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
3.95 3.80 1.95
Видео
08.10.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
3.25 3.60 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
22:15 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Ферги тайм»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Франк – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Футбол бывает жестоким»
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» удержал нулевую ничью в споре с «Ноттингем Форест»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай – о своём дубле: «Я лучше кого-либо другого знаю, что значит не сдаваться»
21:14 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 1
21:11 · Англия. Премьер-лига
Арсенал – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 8 октября 2023
21:05 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Рад, что «Челси» наконец-то получил то, что заслужил»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, это поворотный момент» 2
20:43 · Англия. Премьер-лига
Брайтон – Ливерпуль: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 8 октября 2023
20:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о дубле Мактоминая
20:11 · Англия. Премьер-лига
​«Линфилд» обыграл «Гленторан» в дерби Белфаста - Шилдз забил два мяча
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» забил 4 гола в матче АПЛ впервые за полтора года
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» всё же обыграл «Шеффилд Юнайтед»
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» впервые за семь месяцев выиграл три матча подряд 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
Оживающий «Челси» устроил разгром «Бёрнли», хотя и пропустил первым
Все новости
Рекомендуем