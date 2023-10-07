Оживающий «Челси» устроил разгром «Бёрнли», хотя и пропустил первым

В субботу «Челси» гостил у «Бёрнли». Игра получилась малособытийной, но почти всё, что летело в створ, приводило к голам. На 15-й минуте Лайл Фостер по центру проник к штрафной и откатил под удар Уилсону Одоберту - 1:0. Казалось, что «синим» снова придется привыкать к неудачным результатам. С их стороны в первом тайме было два удара от Рахима Стерлинга. Его активность помогла сравнять счет - прострел, и мяч от бедра Амина аль-Дахиля влетел под перекладину - 1:1. После перерыва Стерлинг заработал пенальти, а Коул Палмер его реализовал. Вскоре и сам Рахим забил с передачи на ход от Конора Галлахера. Вскоре Николас Джексон технично сыграл в штрафной и завершил комбинацию четвертым голевым ударом - 1:4.
«Челси» становится девятым с 11 очками.
Протокол игры
|(1:0) Одоберт Уилсон15'
|42'Аль-Дахиль Амин (1:1)
|50'Палмер Коул (1:2)
|65'Стерлинг Рахим (1:3)
|74'Джексон Николас (1:4)
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II61' (Ремзи Аарон (61') •Аль-Дахиль Амин46' (О'Ши Дара (46') •Делькруа Ханнес•Тэйлор Чарли•Берге Сандер•Каллен Джош 30'61' (Робертс Коннор II (61') •Браунхилл Джош•Ндайишимий Майк61' (Колеошо Лука (61') •Фостер Лайл•Одоберт Уилсон 38'79' (Ларсен Якоб-Бруун (79')
Запасные: Корк Джек•Мурич Ариянет•Родригес Джей•Амдуни Зеки
Санчес Роберт•Кукурелья Марк• 26'Дисаси Аксель•Силва Тьяго• 45'Колвилл Леви•Галлахер Конор•Кайседо Мойсес• 74'Фернандес Энцо• 27'Палмер Коул86' (Матсен Ян (86') •Броя Армандо46' (Джексон Николас (46') •Стерлинг Рахим83' (Мудрик Михаил (83')
07 октября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Бан пользователя