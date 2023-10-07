Оживающий «Челси» устроил разгром «Бёрнли», хотя и пропустил первым

В субботу «Челси» гостил у «Бёрнли». Игра получилась малособытийной, но почти всё, что летело в створ, приводило к голам. На 15-й минуте Лайл Фостер по центру проник к штрафной и откатил под удар Уилсону Одоберту - 1:0. Казалось, что «синим» снова придется привыкать к неудачным результатам. С их стороны в первом тайме было два удара от Рахима Стерлинга. Его активность помогла сравнять счет - прострел, и мяч от бедра Амина аль-Дахиля влетел под перекладину - 1:1. После перерыва Стерлинг заработал пенальти, а Коул Палмер его реализовал. Вскоре и сам Рахим забил с передачи на ход от Конора Галлахера. Вскоре Николас Джексон технично сыграл в штрафной и завершил комбинацию четвертым голевым ударом - 1:4.

«Челси» становится девятым с 11 очками.