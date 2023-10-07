​Кто заменит Гвардиолу в «Манчестер Сити» - названы два кандидата

В «Манчестер Сити» всегда думают о долгосрочной перспективе. Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с клубом рассчитан до 2025 года, и далеко не факт, что испанец подпишет с «горожанами» новое соглашение. Гвардиола уже и так работает в Манчестере дольше, чем он работал в предыдущих клубах.

Журналист La Gazzetta dello Sport Давиде Чинеллато располагает информацией о планах «Манчестер Сити» по преемнику для Гвардиолы.

«Следующим тренером «Манчестер Сити» может стать Артета. Это был бы очевидный выбор, если бы не тот факт, что сейчас у него всё хорошо в «Арсенале», и он стал своего рода соперником «Сити». Всё большую популярность набирает имя де Дзерби, его считают новым Гвардиолой с точки зрения стиля, подхода и новаторского футбола. Он находится на вершине списка. Если он подтвердит свой уровень, то следующим шагом может стать работа в большом клубе, возможно, в «Манчестер Сити»», - сообщил Чинеллато TV Play.

Стоит сказать, что Хосеп Гвардиола не раз хвалил Роберто де Дзерби. Испанец говорил, что он многое подчёркивал для себя, смотря на команды, с которыми работал итальянец.