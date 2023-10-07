«Эвертон» не оставил «Борнмуту» ни единого шанса

В восьмом туре Премьер-лиги встретились аутсайдеры, «Эвертон» и «Борнмут». Уже на восьмой минуте Джеймс Гарнер отобрал мяч у соперника и сам же метко пробил - 1:0. Джек Харрисон отметился шикарным голевым ударом из-за пределов штрафной - 2:0. Доминик Калверт-Льюинн мог делать счет разгромным, но головой пробил в перекладину. После перерыва Харрисон бил головой, но полет мяча был закблокирован, а Абдулай Дукуре добил круглого в сетку.

«Эвертон» поднялся над зоной вылета на три очка, оставив соперника в опасной зоне.