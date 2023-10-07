«Эвертон» не оставил «Борнмуту» ни единого шанса

В восьмом туре Премьер-лиги встретились аутсайдеры, «Эвертон» и «Борнмут». Уже на восьмой минуте Джеймс Гарнер отобрал мяч у соперника и сам же метко пробил - 1:0. Джек Харрисон отметился шикарным голевым ударом из-за пределов штрафной - 2:0. Доминик Калверт-Льюинн мог делать счет разгромным, но головой пробил в перекладину. После перерыва Харрисон бил головой, но полет мяча был закблокирован, а Абдулай Дукуре добил круглого в сетку.
«Эвертон» поднялся над зоной вылета на три очка, оставив соперника в опасной зоне.
Протокол игры
|(1:0) Гарнер Джеймс8'
|(2:0) Харрисон Джек37'
|(3:0) Дукуре Абдулай60'
Пикфорд Джордан•Янг Эшли• 11'Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Макнил Дуайт•Харрисон Джек78' (Паттерсон Нэйтан (78') •Онана Амаду•Гарнер Джеймс•Дукуре Абдулай90' (Чермити Юссеф (90') •Калверт-Льюин Доминик84' (Гомеш Бету (84')
Нето Мурара• 61'Тавернер Маркус•Забарный Илья•Сенеси Маркос•Керкез Милош67' (Брукс Дэвид (67') •Кристи Райан46' (Ротуэлл Джо (46') •Кук Льюис67' (Мур Киффер (67') •Смит Адам87' (Ааронс Макс (87') •Биллинг Филип•Уттара Данго57' (Синистерра Луис (57') •Соланке Доминик 58'
07 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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