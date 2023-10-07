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«Эвертон» не оставил «Борнмуту» ни единого шанса

07 Октября 2023 • 18:55 Комментировать
Эвертон
3:0
Борнмут

В восьмом туре Премьер-лиги встретились аутсайдеры, «Эвертон» и «Борнмут». Уже на восьмой минуте Джеймс Гарнер отобрал мяч у соперника и сам же метко пробил - 1:0. Джек Харрисон отметился шикарным голевым ударом из-за пределов штрафной - 2:0. Доминик Калверт-Льюинн мог делать счет разгромным, но головой пробил в перекладину. После перерыва Харрисон бил головой, но полет мяча был закблокирован, а Абдулай Дукуре добил круглого в сетку.

«Эвертон» поднялся над зоной вылета на три очка, оставив соперника в опасной зоне.

Протокол игры  
Эвертон3:0Борнмут
(1:0) Гарнер Джеймс8'  
(2:0) Харрисон Джек37'  
(3:0) Дукуре Абдулай60'  
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли  11'Тарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийМакнил ДуайтХаррисон Джек 78' (Паттерсон Нэйтан ( 78') Онана АмадуГарнер ДжеймсДукуре Абдулай 90' (Чермити Юссеф ( 90') Калверт-Льюин Доминик 84' (Гомеш Бету ( 84')
Запасные: Данджума АрноКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин Льюис
Нето Мурара  61'Тавернер МаркусЗабарный ИльяСенеси МаркосКеркез Милош 67' (Брукс Дэвид ( 67') Кристи Райан 46' (Ротуэлл Джо ( 46') Кук Льюис 67' (Мур Киффер ( 67') Смит Адам 87' (Ааронс Макс ( 87') Биллинг ФилипУттара Данго 57' (Синистерра Луис ( 57') Соланке Доминик  58'
Запасные: Семеньо АнтуанИонуц Андрей РадуТраоре ХамедКлюйверт Джастин
07 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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