​В АПЛ футболист получил жуткую травму

В субботу матч Английской премьер-лиги проводят «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед». По ходу первого тайма защитник «клинков» Крис Башам получил жуткую травму – открытый перелом в районе голеностопа. Зрелище настольно неприятное, что на многих источниках фотографиям приписывают категорию 18+.

На восстановление после столь серьёзных травм футболистам требуется очень долгое время. Остаётся только пожелать здоровья Башаму.

В своё время подобную травму получал нападающий Эдуардо да Силва, который играл за лондонский «Арсенал». Он долго восстанавливался, но смог вернуться на поле.