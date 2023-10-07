Стоунс не сыграет с «Арсеналом», но может поехать в сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии защитника команды Джона Стоунса

Football Daily опубликовал слова Гвардиолы, который заявил, что 29-летний Стоунс пока не готов на сто процентов, поэтому он пропустит предстоящую битву с лондонским «Арсеналом». При этом испанец отметил, что защитник может поехать в расположение сборной Англии на матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 с Италией.

В нынешнем сезоне Стоунс принял участие только в одной игре, сыграв в Суперкубке Англии.

Матч восьмого тура АПЛ «Арсенал» - «Манчестер Сити» пройдет завтра, 8 октября. Начало — в 18:30 по мск. Текстовая трансляция состоится на портале LiveResult.