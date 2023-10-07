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Стоунс не сыграет с «Арсеналом», но может поехать в сборную Англии

07 Октября 2023 • 18:26 Комментировать
Арсенал
1:0
Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии защитника команды Джона Стоунса

Football Daily опубликовал слова Гвардиолы, который заявил, что 29-летний Стоунс пока не готов на сто процентов, поэтому он пропустит предстоящую битву с лондонским «Арсеналом». При этом испанец отметил, что защитник может поехать в расположение сборной Англии на матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 с Италией.

В нынешнем сезоне Стоунс принял участие только в одной игре, сыграв в Суперкубке Англии.

Матч восьмого тура АПЛ «Арсенал» - «Манчестер Сити» пройдет завтра, 8 октября. Начало — в 18:30 по мск. Текстовая трансляция состоится на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Джон Стоунс
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