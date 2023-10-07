​Тен Хаг объяснил отсутствие Варана в заявке

В субботу «Манчестер Юнайтед» будет проводить домашний матч восьмого тура Премьер-лиги против «Брентфорда». Защитник Рафаэль Варан не попал в заявку «красных дьяволов» на эту игру.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг во время флеш-интервью перед матчем сказал, что Варан пропустит матч из-за незначительной проблемы со здоровьем.

Стоит сказать, что в основной состав «Манчестер Юнайтед» на игру против «Брентфорда» попали возрастной Джонни Эванс и критикуемый Гарри Магуайр.

«Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» начнут матч в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.