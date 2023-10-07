В субботу «Тоттенхэм» не показал яркого футбола, но обыграл на выезде «Лутон Таун» с минимальным счётом 1:0. Прямо сейчас «шпоры» располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги – в восьми турах команда Анге Постекоглу добилась шести побед при двух ничьих. Впрочем, подвинуть «Тоттенхэм» в воскресенье могут «Арсенал» или «Манчестер Сити», которые сыграют друг с другом.

Как сообщает Optus Sport, «Тоттенхэм» выдал лучший старт сезона за 63 года – с сезона 1960/1961. Тогда, что интересно, лондонцы в итоге выиграли чемпионат Англии и Кубок Англии. С тех пор «шпоры» чемпионский титул ни разу не завоёвывали.