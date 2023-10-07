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«Тоттенхэм» выдал лучший старт сезона за 63 года

07 Октября 2023 • 16:39 Комментировать (4)
Лутон Таун
0:1
Тоттенхэм

В субботу «Тоттенхэм» не показал яркого футбола, но обыграл на выезде «Лутон Таун» с минимальным счётом 1:0. Прямо сейчас «шпоры» располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги – в восьми турах команда Анге Постекоглу добилась шести побед при двух ничьих. Впрочем, подвинуть «Тоттенхэм» в воскресенье могут «Арсенал» или «Манчестер Сити», которые сыграют друг с другом.

Как сообщает Optus Sport, «Тоттенхэм» выдал лучший старт сезона за 63 года – с сезона 1960/1961. Тогда, что интересно, лондонцы в итоге выиграли чемпионат Англии и Кубок Англии. С тех пор «шпоры» чемпионский титул ни разу не завоёвывали.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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CorwinSky
07 Октября 2023 в 21:14
Мэдисон топ. Плюс грамотно поставленная игра
ray black
07 Октября 2023 в 18:34
А еще нам очень повезло с Маддисоном. Без него этого не было бы.
Zed2891
07 Октября 2023 в 21:06
Вам еще и с тренером подфартило. А так ясно было еще по Лестеру, что Мэдиссон это качественный проверенный годами в АПЛ дирижер. Еще и за приемлемые деньги, а вот долбойобы из Арсенала во главе с бриалином решили деревяшку Хаверца взять(((.
Zed2891
07 Октября 2023 в 17:10
Ну красавцы, что тут скажешь. Отличный сбалансированный состав, средняя линия, так лучшая в лиге. И разносторонний, современный тренер.
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