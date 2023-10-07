Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Работать в «Манчестер Юнайтед» невозможно? Это неправильный настрой»

07 Октября 2023 • 12:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1 1.75 X 4.10 2 4.60
Через 4 ч. 14 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал нынешнюю ситуацию в команде. Напомним, клуб под руководством нидерландца к октябрю в этом сезоне проиграл уже шесть раз во всех турнирах.

«Работать в «Манчестер Юнайтед» невозможно? Это неправильный настрой, мы должны бороться и проявить характер. Я думаю, нет клуба, в котором ты застрахован от провалов. Мы сейчас в сложной ситуации, но мы должны бороться», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» полностью доверяет тен Хагу и не собирается увольнять специалиста после провального старта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 14:30
Лутон Таун Лутон Таун
Тоттенхэм Тоттенхэм
6.40 4.50 1.54
Видео
07.10.23 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Челси Челси
4.30 3.95 1.83
Видео
07.10.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.83 3.80 4.60
Видео
07.10.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Борнмут Борнмут
1.98 3.70 3.90
Видео
07.10.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.80 4.00 4.40
Видео
07.10.23 в 19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.83 3.80 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
12:25 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Работать в «Манчестер Юнайтед» невозможно? Это неправильный настрой»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Брентфорд» – это всегда сложный соперник»
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» – предпочтительный вариант для Хёйбьерга
11:14 · Англия. Премьер-лига
Клопп нашёл усиление для «Ливерпуля»
11:03 · Англия. Премьер-лига
Таунсенд проходит просмотр в клубе АПЛ
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить игрока у «Манчестер Сити»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Кризис? Это даёт мне лишь больше энергии на то, чтобы перевернуть ситуацию» 2
09:52 · Англия. Премьер-лига
Компани: «Я уважаю решение Матсена остаться в «Челси»
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет купить полузащитника «Арсенала»
08:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о проблемах Алькантары
08:17 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил игру украинца Мудрика
08:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал главного конкурента «Манчестер Сити» в АПЛ
02:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Магуайра в январе 1 слухи
02:36 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, каким в «Манчестер Сити» видят будущего преемника Гвардиолы слухи
01:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я знал, что в «Манчестер Юнайтед» мне придётся переживать неудачи»
Все новости
Рекомендуем