Тен Хаг: «Работать в «Манчестер Юнайтед» невозможно? Это неправильный настрой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал нынешнюю ситуацию в команде. Напомним, клуб под руководством нидерландца к октябрю в этом сезоне проиграл уже шесть раз во всех турнирах.

«Работать в «Манчестер Юнайтед» невозможно? Это неправильный настрой, мы должны бороться и проявить характер. Я думаю, нет клуба, в котором ты застрахован от провалов. Мы сейчас в сложной ситуации, но мы должны бороться», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» полностью доверяет тен Хагу и не собирается увольнять специалиста после провального старта.