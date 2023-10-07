Тен Хаг: «Брентфорд» – это всегда сложный соперник»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча против «Брентфорда» в Английской премьер-лиге.

«Брентфорд» – это всегда сложный соперник. Эта команда всегда очень мотивировано и хорошо подготовлена. Будет сложно, поэтому нам придётся оставить на поле все силы. Если мы хорошо выступим, у нас будут хорошие шансы на победу», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл на выезде «Брентфорду» 0:4. В этой кампании команда Эрика тен Хага потерпела уже шесть поражений во всех турнирах – 4 из них случились в АПЛ.