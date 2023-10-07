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«Ювентус» – предпочтительный вариант для Хёйбьерга

07 Октября 2023 • 11:39 Комментировать
Лутон Таун
...
Тоттенхэм
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Через 1 ч. 55 мин.

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг хочет покинуть лондонскую команду в январское трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, датчанина не устраивает роль запасного.

Окружение футболиста дало понять, что для Хёйбьерга предпочтительным вариантом для продолжения карьеры является туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает Пьера-Эмиля в качестве потенциальной замены Полю Погба, с которым клуб в скором времени может разорвать контракт.

Хёйбьерг потерял место в стартовом составе «Тоттенхэма» в этом сезоне. Датчанин ни разу не выходил в основе своей команды в матчах Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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