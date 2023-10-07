Клопп нашёл усиление для «Ливерпуля»

Полузащитник севильского «Бетиса» Ассане Диао имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Наставник мерсисайдского коллектива Юрген Клипп лично нацелен на подписание перспективного игрока. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Ассане связан контрактными обязательствами с «Бетисом» до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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