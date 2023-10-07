Таунсенд проходит просмотр в клубе АПЛ

Бывший футболист «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд находится на просмотре в клубе Английской премьер-лиги. По информации от Daily Express, футболист в данный момент тренируется с «Лутоном» в надежде получить полноценный контракт.

Напомним, минувшим летом Таунсенд стал свободным агентом после того, как у него закончился контракт с «Эвертоном». 32-летний англичанин до сих пор так и не смог найти себе новую команду.

Таунсенд помимо «Эвертона» и «Кристал Пэласа» ранее выступал в Английской премьер-лиги в составе «Ньюкасла» и лондонского «Тоттенхэма», воспитанником которого и является.