«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить игрока у «Манчестер Сити»

Японский полузащитник Каору Митома, правами на которого владеет «Брайтон», попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба. Об этом рапортуют журналисты Sportsmole.

По сообщениям источника, заполучить игрока в свои ряды хочет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы побороться за футболиста с «Манчестер Сити», ранее заявившим об интересе к японцу. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Митома выступает за «Брайтон» с августа 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 32 миллиона евро.