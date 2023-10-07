Тен Хаг: «Кризис? Это даёт мне лишь больше энергии на то, чтобы перевернуть ситуацию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как собирает справиться с кризисом. Напомним, к началу октября манкунианцы потерпели уже 6 поражений во всех турниров, включая 4 в Английской премьер-лиге.

«Кризис? Это даёт мне лишь больше энергии на то, чтобы перевернуть ситуацию. Фанаты поддерживают нас, я это чувствую. Я уверен, что наши игроки могут быть очень сильными в ментальном плане», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче «Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» (2:3) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Свою следующую игру команда Эрика тен Хага проведёт против «Брентфорда» в АПЛ.