Компани: «Я уважаю решение Матсена остаться в «Челси»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани вспомнил о сорвавшемся переходе защитника Яна Матсена из лондонского «Челси». Напомним, нидерландец в прошлом сезоне выступал за «бордовых» в Чемпионшипе на правах аренды.

«Он провёл отличный сезон в нашем составе и входил в часть игроков, которых мы хотели оставить на постоянной основе. Его решение заключалось в том, чтобы остаться в «Челси». Я полностью уважаю его выбор», – сказал Компани на пресс-конференции.

В последний день трансферного окна Матсен мог вернуться в «Бёрнли», но в итоге решил отказаться от этой возможности и остаться в «Челси».