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«Барселона» хочет купить полузащитника «Арсенала»

07 Октября 2023 • 09:37 Комментировать

Опорный полузащитник Жоржиньо, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, в январе подписать 31-летнего итальянца попробует каталонская «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в трансфере хавбека.

Контракт Жоржиньо с «канонирами» истекает летом следующего года. Лондонцы могут продать игрока зимой, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Жоржиньо
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