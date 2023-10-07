«Барселона» хочет купить полузащитника «Арсенала»

Опорный полузащитник Жоржиньо, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, в январе подписать 31-летнего итальянца попробует каталонская «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в трансфере хавбека.

Контракт Жоржиньо с «канонирами» истекает летом следующего года. Лондонцы могут продать игрока зимой, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.