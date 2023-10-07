Клопп рассказал о проблемах Алькантары

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о травме испанского полузащитника команды Тьяго Алькантары. Футболиста находится вне игры почти полгода.

«Это просто раздражает, игрока в большей степени. У Тьяго было два рецидива в реабилитации, не очень серьезные, но они мешают ему играть. Конечно, это не та же самая травма, но немного похожая», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского гранда.

32-летний полузащитник перебрался в клуб из Ливерпуля в сентябре 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между Алькантарой и мерсисайдцами рассчитан до июня следующего года.