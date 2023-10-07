Почеттино оценил игру украинца Мудрика

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре украинского вингера Михаила Мудрика в последних матчах.

«Мудрик прогрессирует. У каждого из нас бывают какие-то обстоятельства, мы должны понимать это. Это большая работа – попытаться понять все моменты и применить то, во что мы верим, помочь ему выйти на высокий уровень и постоянно совершенствоваться», - передает слова специалиста инсайдер Бен Джейкобс в соцсетях.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи поединках и отметился дебютным голом.