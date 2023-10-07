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Почеттино оценил игру украинца Мудрика

07 Октября 2023 • 08:17 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре украинского вингера Михаила Мудрика в последних матчах.

«Мудрик прогрессирует. У каждого из нас бывают какие-то обстоятельства, мы должны понимать это. Это большая работа – попытаться понять все моменты и применить то, во что мы верим, помочь ему выйти на высокий уровень и постоянно совершенствоваться», - передает слова специалиста инсайдер Бен Джейкобс в соцсетях.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи поединках и отметился дебютным голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик
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