Гвардиола назвал главного конкурента «Манчестер Сити» в АПЛ

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал главного конкурента в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

«Кто будет бороться с нами за титул? Конечно, это «Ливерпуль». Но чтобы провести полный анализ претендентов на золото, нужно сыграть хотя бы десять туров. Мы же еще не провели столько матчей. Нужно немного подождать, хотя большие клубы априори считаются претендентами на трофей», - передает слова испанца BBC.

После семи туров «Манчестер Сити» набрал 18 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» занимает четвертое место и отстает от «горожан» на два балла.