Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

30-летний игрок мог покинуть ряды «красных дьяволов» ещё в январе, когда интерес к нему проявлял «Вест Хэм», однако договориться с «молотобойцами» так и не удалось. Как утверждает журналист Экрем Конур, в «Манчестер Юнайтед» готовы расстаться с Магуайром в январе – англичанину уже сообщили, что зимой ему будет позволено искать новый клуб. Интерес к футболисту проявляют неназванные представители АПЛ и МЛС.

В текущем сезоне Гарри Магуайр принял участие лишь в трёх матчах команды Эрика тен Хага во всех турнирах.