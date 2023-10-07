Будущему тренеру «Манчестер Сити» предстоит продолжать дело Хосепа Гвардиолы.

Испанский специалист занимает свою должность с 2016 года, его нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2024/25. По данным журналиста Сэма Ли, в «Манчестер Сити» хотят, чтобы будущий преемник Гвардиолы был приверженцем аналогичного игрового стиля, основанного на доминировании во владении мячом. Впрочем, нынешний наставник «горожан», как известно, пока не собирается покидать пост.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 18 набранными очками после семи туров. В воскресенье команда Гвардиолы сыграет в Лондоне против «Арсенала», отстающего всего на один балл.