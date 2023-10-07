Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, каким в «Манчестер Сити» видят будущего преемника Гвардиолы слухи

07 Октября 2023 • 02:36 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
1 3.00 X 3.40 2 2.45
08.10 18:30

Будущему тренеру «Манчестер Сити» предстоит продолжать дело Хосепа Гвардиолы.

Испанский специалист занимает свою должность с 2016 года, его нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2024/25. По данным журналиста Сэма Ли, в «Манчестер Сити» хотят, чтобы будущий преемник Гвардиолы был приверженцем аналогичного игрового стиля, основанного на доминировании во владении мячом. Впрочем, нынешний наставник «горожан», как известно, пока не собирается покидать пост.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 18 набранными очками после семи туров. В воскресенье команда Гвардиолы сыграет в Лондоне против «Арсенала», отстающего всего на один балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 14:30
Лутон Таун Лутон Таун
Тоттенхэм Тоттенхэм
6.40 4.50 1.54
Видео
07.10.23 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Челси Челси
4.30 3.95 1.83
Видео
07.10.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.83 3.80 4.60
Видео
07.10.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Борнмут Борнмут
1.98 3.70 3.90
Видео
07.10.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1.80 4.00 4.40
Видео
07.10.23 в 19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.83 3.80 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
02:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Магуайра в январе слухи
02:36 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, каким в «Манчестер Сити» видят будущего преемника Гвардиолы слухи
01:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я знал, что в «Манчестер Юнайтед» мне придётся переживать неудачи»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, почему не одобряет идею проведения ЧМ-2030 на трёх континентах
01:13 · Англия. Премьер-лига
​Киган скептически относится к женщинам-комментаторам
01:05 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Не надо сравнивать Брою с Кейном»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг дал новый комментарий по ситуации с Санчо
00:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил, стал ли «Арсенал» сильнее по сравнению с прошлым сезоном
06 Октября
23:53 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу знает, как улучшить ВАР
23:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Челси» попробует подписать Осимхена слухи
23:39 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» определил приоритетного кандидата на замену Погба слухи
23:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Все видят, насколько хорош Гравенберх»
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Он будет в огне»: Тен Хаг не переживает из-за Рэшфорда
23:18 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино анонсировал возвращение Риса Джеймса
23:09 · Англия. Премьер-лига
​Скончалась супруга Алекса Фергюсона
Все новости
Рекомендуем