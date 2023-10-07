Тен Хаг: «Я знал, что в «Манчестер Юнайтед» мне придётся переживать неудачи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что был готов к трудностям.

«Красные дьяволы» провалили старт второго сезона под руководством нидерландского специалиста: команда занимает десятую позицию в Премьер-лиге, имея на своём счету всего девять очков, а также потерпела два поражения двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Это требует терпения и хладнокровия, но мы продолжаем держаться вместе и фокусируемся на футболе. Я знал, что здесь мне придётся проходить через неудачи. Возможно, в этом клубе такое происходит слишком часто, но, как я уже сказал, нужно сосредоточиться на футболе», – сказал на пресс-конференции тен Хаг.

В матче восьмого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Брентфорда».