Почеттино рассказал, почему не одобряет идею проведения ЧМ-2030 на трёх континентах

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался на тему чемпионата мира – 2030.

Как недавно стало известно, матчи мундиаля пройдут в шести странах из трёх континентов. Главные организаторы турнира – Португалия, Марокко и Испания, а Уругвай, Парагвай и Аргентина примут по одному матчу открытия.

«Я был на чемпионате мира в Катаре, и это было потрясающе, потому что мы могли посмотреть три матча за один день – добраться от одного стадиона до другого можно было всего за 35 минут. Я рад за все страны, в которых пройдёт ЧМ-2030, но напрашивается вопрос: «Как смотреть матчи?» – цитирует The Athletic главного тренера «Челси».