​Киган скептически относится к женщинам-комментаторам

Знаменитый в прошлом английский футболист Кевин Киган, трижды бравший «Золотой мяч», признался, что ему не по душе, когда женщины комментируют футбольные матчи. Киган высказался против включения женщин к соответствующей работе.

- Я не особый поклонник этой идеи, хотя допускаю, что у других людей может быть другое мнение. Мне кажется, что у женщин нет достаточного опыта, чтобы обсуждать в прямом эфире то, что происходит на поле. Для меня это проблема, - цитирует слова Кигана итальянское новостное агентство ITASportPress.

В нынешней, феминистически настроенной Европе, заявления Кигана, безусловно, вызовут серьезные дебаты.