Почеттино: «Не надо сравнивать Брою с Кейном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино призвал не сравнивать нападающего Армандо Брою со звёздным Гарри Кейном.

22-летний албанский футболист отметился забитым мячом в ворота «Фулхэма» в поединке прошлого тура Премьер-лиги (2:0). Задавая вопросы Почеттино, журналисты сравнили Брою с Гарри Кейном, которого аргентинский специалист раскрыл в «Тоттенхэме».

«Не стоит сравнивать Брою с Кейном. Армандо очень молод. Как и всем, ему предстоит набраться терпения и многое доказать, чтобы регулярно играть в основе клуба уровня «Челси», – заявил на пресс-конференции Почеттино.

В субботу лондонцы сыграют на выезде против «Бёрнли». Поединок стартует в 17:00 по московскому времени.