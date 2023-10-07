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Тен Хаг дал новый комментарий по ситуации с Санчо

07 Октября 2023 • 00:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1 1.75 X 4.10 2 4.60
Через 14 ч. 16 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на очередной вопрос журналистов о Джедоне Санчо.

23-летний вингер, напомним, был отстранён на неопределённый срок после открытой критики наставника в социальных сетях. Англичанин не появляется на поле с 26 августа.

«Очень жаль, но в ситуации с Санчо ничего не произошло никаких изменений, – высказывается тен Хаг, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Он по-прежнему недоступен, так как не находится в расположении команды. У меня больше нет комментариев на этот счёт», – заявил рулевой «красных дьяволов» на пресс-конференции в преддверии матча Премьер-лиги против «Брентфорда», который состоится в субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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