Тен Хаг дал новый комментарий по ситуации с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на очередной вопрос журналистов о Джедоне Санчо.

23-летний вингер, напомним, был отстранён на неопределённый срок после открытой критики наставника в социальных сетях. Англичанин не появляется на поле с 26 августа.

«Очень жаль, но в ситуации с Санчо ничего не произошло никаких изменений, – высказывается тен Хаг, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Он по-прежнему недоступен, так как не находится в расположении команды. У меня больше нет комментариев на этот счёт», – заявил рулевой «красных дьяволов» на пресс-конференции в преддверии матча Премьер-лиги против «Брентфорда», который состоится в субботу.