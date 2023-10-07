Гвардиола ответил, стал ли «Арсенал» сильнее по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нынешнем уровне лондонского «Арсенала».

«Горожане» проведут выездной матч с «канонирами» в воскресенье. Встреча двух сильнейших команд прошлого розыгрыша Премьер-лиги стартует в 18:30 по московскому времени.

«Стал ли «Арсенал» сильнее, чем в прошлом сезоне? Не знаю, я не связывался с игроками лично. Я знаю Зинченко и Жезуса, но не знаю остальных. Могу лишь сказать, что перестановки в составе, которые провернул клуб, были исключительными», – цитирует City Zone Гвардиолу.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 18 очками после семи туров. «Арсенал» – третий с 17 баллами.