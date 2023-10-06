​Постекоглу знает, как улучшить ВАР

В матче между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1) арбитры допустили грубую ошибку – при нулевом счёте не был засчитан гол «красных». Ошибка произошла из-за недопонимания – ВАР думал, что проверяет, правильно ли засчитан гол, а не то, правильно ли арбитр зафиксировал офсайд. Как следствие, одобрение ВАР было воспринято неправильно.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу считает, что ВАР должны завершать проверку не стандартными, а более конкретными фразами.

«Я слушал аудиозапись, и кто-то сказал: «Проверка завершена». Очевидно, кто-то думал, что это хороший способ. Но было бы логичнее сказать: «Ливерпуль» забил гол», - сказал Постекоглу журналистам.

Постекоглу объяснил, почему ВАР не исключил судейские ошибки