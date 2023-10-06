Лондонский «Челси» сохраняет интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

Руководство «синих» активно ищет усиления на позицию центрфорварда, а 24-летний нигериец – одна из целей клуба для решения проблем в атаке. По информации 90min, в настоящее время в «Челси» ждут решения Осимхена относительно нового контракта с «Наполи». Действующий договор игрока рассчитан до 2025 года, и если в ближайшее время стороны не оформят новое соглашение, английский гранд, вероятно, начнёт работу над трансфером лучшего бомбардира прошлого розыгрыша Серии А.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Виктора Осимхена в 120 млн евро.