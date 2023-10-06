Вскрытие второй пробы на допинг усугубило ситуацию для Поля Погба – она тоже оказалась положительной. Теперь звёздному полузащитнику грозит длительная дисквалификация, и его контракт с «Ювентусом» может быть расторгнут.

«Ювентус» уже составил шорт-лист кандидатов на усиление средней линии поля. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на вершине этого списка находится Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Датчанин в этом сезоне ни разу не попадал в стартовый состав «Тоттенхэма» на матч Премьер-лиги – всякий раз он выходил на поле на замену. Учитывая ситуацию, смена клубной прописки может быть интересна Хёйбьергу.

«Тоттенхэм» может продать Пьера-Эмеля Хёйбьерга за 30 миллионов евро.