Клопп: «Все видят, насколько хорош Гравенберх»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру полузащитника Райана Гравенберха.

Нидерландец вышел в стартовом составе «красных» в поединке Лиги Европы против «Унион Сент-Жиллуаз» (2:0). Хавбек отыграл до 79-й минуты, сумев отметиться забитым мячом.

«Думаю, для всех очевиден талант Гравенберха, все видят, насколько он хорош. Он отлично вписывается в нашу команду. Мы хотели, чтобы он отыграл полный матч против «Униона», но учли его состояние, поэтому решили не рисковать», – приводит Sky Sports комментарии Клоппа.

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Брайтона» в рамках Премьер-лиги.