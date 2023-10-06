«Он будет в огне»: Тен Хаг не переживает из-за Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не переживает из-за нападающего Маркуса Рэшфорда.

В сезоне 2023/2024 Рэшфорд забил всего лишь один гол. Появлялась информация о том, что тен Хаг может посадить форварда в запас.

«Нападающим, когда они не забивают, нужен момент, и он придёт. Рэшфорд очень опытный. Когда он делает правильные вещи, и когда команда в порядке, наступит импульс. И тогда он будет в огне», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 7 октября – против «Брентфорда» на своём поле.