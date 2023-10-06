​Почеттино анонсировал возвращение Риса Джеймса

Капитан «Челси» Рис Джеймс в обозримом будущем снова сможет выйти на футбольное поле. Об этом рассказал главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Мы очень довольны тем, как он восстанавливается. Надеемся, что он сможет сыграть, когда отбудет дисквалификацию», - сказал Почеттино в ходе пресс-конференции.

Напомним, что Рис Джеймс был дисквалифицирован на один матч за оскорбительные слова в адрес арбитра после поражения «Челси» от «Астон Виллы».

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт в субботу, 7 октября. Команда Маурисио Почеттино будет играть против «Бёрнли» на поле соперника.