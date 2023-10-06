​Скончалась супруга Алекса Фергюсона

Сэр Алекс Фергюсон овдовел - в возрасте 84 лет скончалась его супруга Кэти Фергюсон. Они поженились в 1966 году и имеют трех сыновей. «Манчестер Юнайтед» уже выразил свои соболезнования 81-летнему Алексу.

- С прискорбной грустью узнали о смерти Кэти Фергюсон, которая оставила этот мир и своего супруга, двух сестер, двенадцать внуков и одного правнука. Мы выражаем свои самые глубокие соболезнования. Кэти была любимой супругой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, - гласит сообщение клуба.

Сэр Алекс Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» двадцать семь лет - с 1986 по 2013 год.