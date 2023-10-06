​Гвардиола надеется, что де Брёйне вернётся раньше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду на то, что полузащитник Кевин де Брёйне вернётся в строй раньше.

Напомним, что де Брёйне получил травму в игре чемпионата Англии против «Бёрнли» ещё в первом туре.

«Он проходит восстановление, но я вижу его каждый день. Ему становится лучше, у него хорошее настроение. Надеюсь, он вернётся раньше, чем ожидалось», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Арсенала» на выезде.

После семи туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.