«Манчестер Сити» может подписать японца – он уже блистает в АПЛ

«Манчестер Сити» изучает трансферный рынок, подыскивая игроков для усиления своего состава. Как сообщает Sportsmole, на радаре чемпионов Англии находится вингер «Брайтона» Каору Митома.

По данным источника, подписать Митому «Манчестер Сити» может уже в зимнее трансферное окно.

Каору Митома выступает за «Брайтон» уже больше года. За это время японец провёл 51 официальный матч, в которых записал на свой счёт 13 голов и 12 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Каору Митому в 32 миллиона евро.