​Почеттино призывает упростить работу ВАР

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу работы ВАР.

Стоит сказать, что недавно ВАР грубо ошибся в матче Премьер-лиги, не засчитав чистый гол «Ливерпуля» в гостевом матче против «Тоттенхэма» при счёте 0:0. Мерсисайдцы в итоге проиграли.

«Я верю в машину, но проблема в водителе. Когда судья в поле допускает ошибку, мы все можем это принять. Но когда ошибаются с помощью технологии, это понять трудно.

Я бы хотел упрощения ситуации. Можно вернуть больше полномочий судье в поле. Думаю, что один шаг назад может сделать ситуацию проще и понятнее», - сказал Почеттино журналистам.