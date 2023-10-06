Саа: «Манчестер Юнайтед» следует задуматься о трансфере Гимараэса»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа призывает клуб предпринять попытку подписания полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

Бразильский футболист, если верить слухам, близок к продлению контракта с «сороками», однако официально о подписании договора объявлено не было.

«Гимараэс – фантастический игрок. Я внимательно следил за ним ещё во времена его выступления в «Лионе». На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» определённо следует рассмотреть вариант подписания Бруно, ведь речь идёт о по-настоящему качественном полузащитнике – клуб нуждается в таких футболистах», – цитирует Daily Mirror бывшего французского форварда.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Бруно Гимараэса в 70 млн евро.