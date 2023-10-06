​Гвардиола высказался о грубой судейской ошибке в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу ошибки, которую судьи допустили в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (2:1).

Напомним, что при нулевом счёте арбитр по ошибке не засчитал гол «Ливерпуля». Произошло это из-за несогласованности – ВАР думал, что проверяет, правильно ли засчитан гол, а не то, правильно ли зафиксирован офсайд.

«Это была ошибка, примите это. Люди совершают ошибки. ВАР существует для того, чтобы уменьшить количество ошибок, которые совершают люди. Надеюсь, что дальше ситуация станет лучше», - сказал Гвардиола Sky Sports.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 8 октября – против «Арсенала».