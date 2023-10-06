Агент Инкапье рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в «Ливерпуль»

Центральный защитник «Байера» Пьеро Инкапье мог оказаться в «Ливерпуле».

21-летний футболист был интересен английскому гранду минувшим летом, однако мерсисайдцы решили сосредоточиться на других целях.

«Ливерпуль» претендовал на Инкапье в летнее трансферное окно, но впоследствии решил инвестировать средства в усиление полузащиты. Если говорить о январском переходе, то «Байер», судя по всему, запросит не меньше 50 млн евро», – цитирует Sport Witness представителя эквадорца.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пьеро Инкапье в 35 млн евро. Контракт игрока с «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года.